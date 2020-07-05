2020-07-05T10:22:58+03:00
В мире

Трамп в День независимости назвал собственный список величайших американцев

В него вошли борцы за права афроамериканцев и герои народного фольклора
Ася КУЗНЕЦОВА
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Трамп назвал свою версию списка величайших американцевТрамп назвал свою версию списка величайших американцевФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп во время выступления на лужайке перед Белым домом назвал свою версию списка величайших американцев. Трамп включил в него отцов-основателей США, героев войны, борцов за права афроамериканцев и героев народного фольклора.

Президент также напомнил, что ранее принял решение создать комитет по увековечиванию памяти великих американцев.

Дональд Трамп также отметил, что список должен начинаться с первого президента США и главнокомандующего времен войны за независимость Джорджа Вашингтона. Президент считает, что с наследием Вашингтона обращаются "очень нечестно": во время протестов участники акций нападали на памятники ему, поскольку Вашингтон был рабовладельцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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