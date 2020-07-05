2020-07-05T10:39:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России достигло 450 750 человек

В стране за сутки выявлено 6 736 новых заболевших коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России выявлено 6 736 новых случаев коронавирусаВ России выявлено 6 736 новых случаев коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки в России выявили 6 736 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах из 85. Общее число заразившихся составляет 681 251.

Также за последние сутки выздоровел от коронавируса 3 871 человек, а количество выздоровевших в стране достигло 450 750 человек.

Скончались от заражения ещё 134 человека. Всего жертвами пандемии в России стали 10 161 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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