Стало известно о трёх смертях в Китае в 2012 году из-за заражения, схожего с коронавирусом

5 Июль 2020 2020-07-05T11:35:14+03:00

В 2012 году в провинции Юньнань было зарегистрировано шесть пациентов с тяжелой формой пневмонии после очистки медной шахты от экскрементов летучих мышей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Британская газета The Sunday Times сообщила о вспышке близкого к коронавирусу SARS-CoV-2 заболевания в 2012 году в Китае. Тогда из-за него скончались три человека.

Образцы вируса, способного привести к летальному исходу, хранились больше шести лет в Уханьском институте вирусологии. Авторы публикации также заявили, что учёные, обнаружившие коронавирус RaBtCov/4991, который также был переименован в RaTG13, скрывали его предполагаемую связь со вспышкой 2012 года.

В материал The Sunday Times отмечается, что в 2012 году в провинции Юньнань зарегистрировали шесть пациентов с тяжёлой формой пневмонии после работ по очистке медной шахты от экскрементов летучих мышей. Сначала врачи считали, что они заражены коронавирусом SARS-CoV-1, который стал причиной эпидемии атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах. Проведённые исследования этого не подтвердили, а анализ на антитела показал у четырёх выживших пациентов антитела к коронавирусу, схожем с SARS-CoV-1.

После первых двух погибших скончался третий пациент с пневмонией. Причину его смерти выяснить не смогли, но специалисты предполагали, что она также связана с коронавирусом, которым жертвы заразились от продуктов жизнедеятельности летучих мышей.

ИСТОЧНИК KP.RU