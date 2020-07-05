Картофель-«мутант» захватил кухню в доме француженки во время карантина
Француженка Донна Пере вернулась домой после долгого отъезда и была шокирована ожидавшим ее зрелищем. Она обнаружила на своей кухне проросший картофель. Картина напомнила ей фантастический фильм.
Донна рассказала, что купила «мутанта» еще в марте. После наступления карантина девушка уехала к своему парню и оставила картофель на кухне. Спустя три месяца она обнаружила, что картофель пророс и его «щупальцы» окутали часть кухни. Некоторые ростки достигли метра в длину и даже проросли через щель между столешницей и стеной.
Девушка пришла в ужас, потому не сразу поняла, что происходит, но после эта ситуация показалась ей забавной. Донна поделилась фотографиями и видео своей находки в Twitter. Ее подписчиков рассмешил случай, и они поделились им с друзьями. Так, новость о картофеле-мутанте быстро распространилась по всему миру, сообщает издание The Sun.
В своей сети Донна отметила, что уборка заняла у нее несколько часов, но она не стала выкидывать «странного друга», а пересадила его, чтобы наблюдать будет ли он расти и дальше.
Картофель-«мутант» напугал француженку.
ИСТОЧНИК KP.RU