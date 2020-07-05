Картофель-«мутант» захватил кухню в доме француженки во время карантина

5 Июль 2020 2020-07-05T11:56:36+03:00

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Француженка Донна Пере вернулась домой после долгого отъезда и была шокирована ожидавшим ее зрелищем. Она обнаружила на своей кухне проросший картофель. Картина напомнила ей фантастический фильм.

Донна рассказала, что купила «мутанта» еще в марте. После наступления карантина девушка уехала к своему парню и оставила картофель на кухне. Спустя три месяца она обнаружила, что картофель пророс и его «щупальцы» окутали часть кухни. Некоторые ростки достигли метра в длину и даже проросли через щель между столешницей и стеной.

Девушка пришла в ужас, потому не сразу поняла, что происходит, но после эта ситуация показалась ей забавной. Донна поделилась фотографиями и видео своей находки в Twitter. Ее подписчиков рассмешил случай, и они поделились им с друзьями. Так, новость о картофеле-мутанте быстро распространилась по всему миру, сообщает издание The Sun.

В своей сети Донна отметила, что уборка заняла у нее несколько часов, но она не стала выкидывать «странного друга», а пересадила его, чтобы наблюдать будет ли он расти и дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788778" frameborder="0"></iframe> Картофель-«мутант» напугал француженку.

ИСТОЧНИК KP.RU