В Кировской области погибли четыре человека при обрушении на стройке ТЦ

5 Июль 2020 2020-07-05T12:14:16+03:00

В Кировской области погибли четыре строителя из-за обрушения перекрытий строящегося торгового центра. Фото: Саина Шиканова

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В Кировской области погибли четыре строителя из-за обрушения перекрытий строящегося торгового центра. Ещё один строитель зажат обломками, его пытаются спасти. Об этом сообщил глава Зуевского района Кировской области Анатолий Кощеев.

Площадь обрушения превысила 300 квадратных метров. Фото: Саина Шиканова

- Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, ещё один зажат обломками, его достают, - заявил Кощеев.

Площадь обрушения превысила 300 квадратных метров, территория огорожена. Рабочие строили одноэтажное торговое здание.

Один строитель зажат обломками, его пытаются спасти. Фото: Саина Шиканова

Источник ТАСС в экстренных службах предположил, что причиной обрушения стало нарушение при строительных работах.

В пресс-службе МЧС сообщили, что сообщение об обрушении в городе Зуевка поступило в 10:59. Тогда площадь обрушения составляла 50 квадратных метров.

- По предварительной информация под завалами находятся люди. Дальнейшие сведения уточняются, - также сообщили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788780" frameborder="0"></iframe> Три человека погибли при обрушении в строящемся торговом центре в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU