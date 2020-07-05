В Минобрнауки рассказали, как российские родители справились с экстренным переходом на дистанционное обучение

5 Июль 2020 2020-07-05T13:05:25+03:00

В условиях пандемии коронавируса учебные заведения экстренно сменили формат работы в течение двух недель Фото: Артем КИЛЬКИН

В ведомстве сообщили, как переход к цифровому образованию научит школьников анализировать полученную информацию

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Родители в России опасаются того, что переход на дистанционный формат обучения приведёт к снижению качества образования, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Я вижу это как реакцию на тот шок, который родители испытали в период коронавируса. Им было очень тяжело, поскольку пришлось взять на себя огромную ношу, которая раньше брала на себя школа, - пояснил министр.

Он также рассказал, что ведомство ведёт большую разъяснительную работу, но мало кто прислушивается к их доводам, поскольку родители забывают, что введение дистанционного обучения в условиях пандемии было экстренным. Учебные заведения сменили формат работы в течение двух недель.

- У детей слабо развиты пользовательские навыки, и они не позволяют им добывать, сравнивать анализировать информацию. Они используют гаджеты лишь как мессенджеры. Наша школа должны быть современной, и здесь без электронного образования никуда, - заявил Александр Аникеев.

Министр добавил, что так власти дадут детям возможность получать современное образование именно в школе, задействуя больше образовательных ресурсов.

- Особенно это касается детей из сельских школ, - отметил Аникеев.

Глава Минобрнауки Калужской области также сообщил в программе "Родительский вопрос", что "проект цифровой образовательной среды облегчает труд педагога и даёт возможность выгрузки большого объема информации".

- Поэтому родители должны нас здесь поддержать, - заключил Аникеев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784232" frameborder="0"></iframe> «Дистанционка», выйди из класса!.Дети и родители дружно выдохнули – школьные уроки на дистанционке закончились. И самое время вспомнить, как это было

ИСТОЧНИК KP.RU