Графа «пол» исчезнет из паспорта нидерландцев
Министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен заявил, что правительство одобрило предложение изменить паспорта граждан.
Графа «Пол» исчезнет из документов жителей страны окончательно в 2025 году.
Таким образом правительство хочет отказаться от обязательной регистрации пола.
В поправках речь идет только о гражданских паспортах, а в заграничных паспортах «пол» останется в связи с правилами ЕС.
Министр не уточнил, касается ли это только новых удостоверений личности или сменить придется и ранее выданные документы.
«Люди должны создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности», - сказал политик, сообщило издание NU.nl.
Нидерланды не первая страна, которая решила отказаться от графы в документах, удостоверяющей личность.
Например, в ФРГ также не стали прописывать этот пункт в паспорте.
Напомним, что в 2018 году Нидерланды уже сделали первый шаг к признанию третьего пола. Интерсексуалы теперь не пишут «мужчина» или «женщина» в свидетельстве о рождении ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU