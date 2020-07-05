Путин поздравил Трампа с Днём независимости США
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Телеграмма была направлена, - сообщил представитель Кремля.
Напомним, 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости США. Она провозгласила независимость США от Королевства Великобритании.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что в День независимости США Национальное аэрокосмическое агентство этой страны (НАСА) показало красочное фото двойной звезды в созвездии Киль в 7,5 тысяч световых лет от Земли.
Также в День независимости США движение BLM (Black Lives Matter) провело в Нью-Йорке многотысячный велопробег под одноименным девизом.
На сайте, кроме того, сообщали о мировом рекорде, который 4 июля установила американка, съев 48,5 хот-догов за десять минут.
ИСТОЧНИК KP.RU