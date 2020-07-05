2020-07-05T13:20:11+03:00
Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

Президент России направил поздравительную телеграмму своему американскому коллеге
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днём независимости США, который празднуется 4 июляВладимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днём независимости США, который празднуется 4 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости Штатов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

- Телеграмма была направлена, - сообщил представитель Кремля.

Напомним, 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости США. Она провозгласила независимость США от Королевства Великобритании.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в День независимости США Национальное аэрокосмическое агентство этой страны (НАСА) показало красочное фото двойной звезды в созвездии Киль в 7,5 тысяч световых лет от Земли.

Также в День независимости США движение BLM (Black Lives Matter) провело в Нью-Йорке многотысячный велопробег под одноименным девизом.

На сайте, кроме того, сообщали о мировом рекорде, который 4 июля установила американка, съев 48,5 хот-догов за десять минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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