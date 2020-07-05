2020-07-05T13:47:19+03:00
В мире

В России разработали метод обнаружения самолетов-невидимок

Он может стать прорывом в эксплуатации разведывательной техники страны
Анастасия РЫШКОВА
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Учеными создан новый метод обнаружения самолетов и кораблей-разведчиков на территории РоссииУчеными создан новый метод обнаружения самолетов и кораблей-разведчиков на территории РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принципиально новый способ обнаружения объектов, созданных по технологии "стелс", разработанном в Радиотехническом институте имени академика Минца, представили российские специалисты.

Он позволяет фиксировать так называемую радиолокационную тень, которую оставляет на экране радара самолет-«невидимка». Эксперты отмечают, что сегодняшние локаторы не всегда могут своевременно обнаружить подобную цель. Именно поэтому новое изобретение российских специалистов может укрепить противовоздушную оборону страны.

«В рамках разработки нового способа в АО РТИ провели оценку возможности использования анализа радиолокационной тени методом синтезирования апертуры движущихся объектов, возникающих на этапе картографирования местности», — говорится в материалах.

Созданная инженерами новая модель расчета радиолокационной тени, учитывает скорость и параметры полета летательного аппарата.

«Обычный самолет или металлический объект отражает волны, демаскируя таким образом себя. Отражающий волны аппарат виден на экране радара как яркая точка. Здесь мы имеем дело с тенью, но она не остается незаметной для радиолокационных станций», — отметили специалисты института.

Основное свойство «стелс»-технологии — значительное уменьшение эффективной площади рассеяния. «Невидимкой» принято называть летательный аппарат, у которого этот показатель менее 0,4 кв. м.

Как отметили специалисты такое воздушное судно теперь не останется незаметным для созданного нового аппарата, но все же пока обнаружение объектов вызывает ряд трудностей, влияющих на оперативность реакции войск противовоздушной обороны.

Благодаря новому способу выявления самолетов-невидимок специалисты получают радиолокационные изображения поверхности независимо от погодных условий и уровня освещенности территории. Качество таких их сравнимы с аэрофотоснимками.

Первыми «стелс»-технологии стали использовать американцы. Стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit полностью соответствует законам «стелс». На данный момент в России такой техникой является Су-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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