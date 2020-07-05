В Москве после открытия ресторанов и фитнес-центров число новых заболевших коронавирусом сократилось почти на 40%

5 Июль 2020 2020-07-05T13:46:33+03:00

С момента открытия городских пространств число новых заболевших COVID-19 сократилось почти на 40% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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С момента возобновления работы ресторанов и фитнес-центров в Москве 23 июня число новых заражённых коронавирусом снизилось почти на 40%, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Также в сообщении говорится, что c момента завершения режима самоизоляции 9 июня число новых заражённых сократилось на 59%.

Среди новых зафиксированных случаев заражений 43,5% процента составили люди от 18 до 45 лет. 33,4% - люди от 46 до 65 лет. Пациенты от 66 до 79 лет составили 12,8% от новых случаев заражения, а доля детей среди них составляет 5,7%.

Меньше всего среди новых пациентов людей старше 80 лет - 4,6%.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России за минувшие сутки выявили 6 736 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 871 человек. Умерли 134 человека с подтверждённым диагнозом коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786597" frameborder="0"></iframe> Рестораны открываются в Москве после смягчения ограничений из-за коронавируса.По информации Мэрии Москвы, помимо заведений общепита свои двери для посетителей откроют физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и фитнес-клубы. Также разрешат прогулки на речных трамвайчиках по Москве-реке.

ИСТОЧНИК KP.RU