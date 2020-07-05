2020-07-05T14:50:56+03:00
Политика

Путин объяснил важность поправки об индексации пенсий

Президент отметил, что любое будущее правительство будет обязано индексировать выплаты в соответствии с инфляцией
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин объяснил в интервью важность поправки об индексации пенсийВладимир Путин объяснил в интервью важность поправки об индексации пенсийФото: REUTERS
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В Конституции было важно прописать вопросы, связанные с социально поддержкой, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Президент отметил, что ранее в Основном законе говорилось о пенсионной системе, но не была прописана необходимость индексации.

- Если это будет заложено в Конституции страны - никакое другое правительство будущего не сможет не проиндексировать, - подчеркнул Владимир Путин.

Он также заявил, что вопрос о нерушимости границ России предложили сами россияне в процессе подготовки поправок к Конституции.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сопредседатель рабочей группы по по разработке поправок в Конституцию России, сенатор Совфеда от Красноярска Андрей Клишас объяснил регулярность индексации социальных выплат.

- Мы устанавливали определенную периодичность для этих индексаций. И там не только для пенсий речь идет. Там речь обо всех социальных выплатах. Поэтому какие-то выплаты будут происходить в режиме ежегодном. В зависимости от законодательства специального, - рассказал Клишас.

Путин: Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед.Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU

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