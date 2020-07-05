Путин объяснил важность поправки об индексации пенсий

5 Июль 2020 2020-07-05T13:34:26+03:00

Владимир Путин объяснил в интервью важность поправки об индексации пенсий Фото: REUTERS

Президент отметил, что любое будущее правительство будет обязано индексировать выплаты в соответствии с инфляцией

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В Конституции было важно прописать вопросы, связанные с социально поддержкой, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Президент отметил, что ранее в Основном законе говорилось о пенсионной системе, но не была прописана необходимость индексации.

- Если это будет заложено в Конституции страны - никакое другое правительство будущего не сможет не проиндексировать, - подчеркнул Владимир Путин.

Он также заявил, что вопрос о нерушимости границ России предложили сами россияне в процессе подготовки поправок к Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU