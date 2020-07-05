"Мина замедленного действия": Путин рассказал, каких ошибок должна избежать Россия

5 Июль 2020 2020-07-05T14:03:30+03:00

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Президент России Владимир Путин назвал положение в конституции СССР о праве выхода республик из состава миной замедленного действия.

- Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих Конституциях 24-го, 36-го, 77-го года. Подобных вещей мы должны избежать, - заявил Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Также, как сообщал сайт KP.ru, президент рассказал, что поправки в Конституцию о нерушимости границ России и невозможности отторжения российских территорий предложили члены рабочей группы по поправкам и сами граждане страны.

- Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти девятьсот представлено, уже тысяча была всяких вариантов. Вот это вот сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы, - отметил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU