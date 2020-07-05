Илон Маск поддержал намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты США
Основатель корпораций Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своей поддержке решения хип-хоп исполнителя Канье Уэста выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2024 года.
- Вся моя поддержка с тобой!, - написал Маск под заявлением Канье Уэста в Twitter исполнителя.
Музыкант и муж Ким Кардашьян заявлял о своих планах по участию в ближайших выборах президента ещё в ноябре 2019 года.
- Теперь мы должны воплотить надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наши взгляды и выстраивая наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединённых Штатов, - заявил Уэст в соцсети.
Канье Уэст ранее выразил свою поддержку движению Black Lives Matter, посетив акцию в Чикаго. Музыкант, как сообщал сайт KP.ru, пожертвовал два миллиона долларов на образование дочери при задержании Джорджа Флойда.
Katy Perry & Kanye West - E.T..Новый сингл Кэти Перри “E.T.” стал уже четвертым по счету с альбома “Teenage Dream”, номинировавшегося на премию Grammy в категории «альбом года». Мировая премьера на радиостанциях всего мира состоялась 16 февраля. Это была не совсем обычная премьера новой песни с альбома, так как для релиза сингла была записана совершенно новая версия, исполненная в дуэте с Канье Уэстом.
ИСТОЧНИК KP.RU