2020-07-05T14:51:11+03:00
Политика

Путин рассказал, кто предложил поправку о нерушимости границ

Президент считает, что это должно было быть прописано в Конституции и ранее
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин рассказал, что поправки в Конституцию о нерушимости границ России предложили сами граждане страныПутин рассказал, что поправки в Конституцию о нерушимости границ России предложили сами граждане страныФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин рассказал, что поправки в Конституцию о нерушимости границ России и невозможности отторжения российских территорий предложили члены рабочей группы по поправкам и сами граждане страны. Кроме того, президент отметил, что ранее подобное не было прописано в Основном законе, хотя это следовало сделать.

- Не было ничего подобного, а это должно быть. Это не я придумал, кстати говоря, это в ходе работы над поправками, их, между прочим, было почти девятьсот представлено, уже тысяча была всяких вариантов. Вот это вот сами граждане предложили и члены соответствующей рабочей группы, - отметил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по мнению президента, в Конституции было важно прописать вопросы, связанные с социально поддержкой. Путин добавил, что ранее в Основном законе говорилось о пенсионной системе, но не была прописана необходимость индексации.

Путин: Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед.Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU

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