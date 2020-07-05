Продолжает учить русский: Орейро на карантине сняла первое видео в инстаграм
Актриса латиноамериканских сериалов «Дикий Ангел» и «Дикая Роза» стала пользователем популярной сети «Инстаграм». Как отмечает сама Орейро, она сделала это по настоянию поклонников и от скуки на карантине. Наталья уже опубликовала первое видео, и что примечательно, с русскими субтитрами.
«Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И я спрашиваю себя, что же я еще могу сделать во время этого карантина? А, может, мне создать Instagram?» — написала звезда.
В ролике Орейро убирается в своей квартире и спрашивает, чем же ей еще заняться дома пока она находится «в заточении».
Спустя семь часов после выхода ее первой публикации у актрисы появилось 22,8 тысячи подписчиков. Поклонники звезды очень обрадовались ее появлению в соцсети. Под первым постом «Дикого ангела» уже около 2 тысяч приветственных комментариев.
«Наконец-то! С Вами будет веселее», «Вот так новость! Мы очень рады», «Я просто обожаю тебя», - написали фоловеры.
У Наталии Орейро много поклонников по всему, в том числе и в РФ. Да и сама актриса ни раз отмечала, что очень любит русских и хотела бы иметь дом в России. Наталия подала документы на получение российского гражданства в июне 2020 года.
Актриса Наталья Орейро завела аккаунт в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU