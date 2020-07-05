2020-07-05T14:57:54+03:00
В мире

Бизнесмен заказал маску из золота и золотых нитей для защиты от коронавируса

Предприниматель сам не уверен в эффективности такой маски, но рассказал, что она лёгкая, а дышать в ней проще
Ася КУЗНЕЦОВА
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Индийский бизнесмен заказал золотую маску для защиты от коронавирусаИндийский бизнесмен заказал золотую маску для защиты от коронавирусаФото: REUTERS
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В Индии бизнесмен Шанкар Кураде заказал себе средство индивидуальной защиты из золота. Маска выполнена из тонкой золотых пластин с узором. Она пронизана золотыми нитями, на маске также есть мелкие отверстия для воздуха. Маска весом 50 грамм обошлась индийскому предпринимателю в четыре тысячи долларов, сообщает The Indian Express.

Кураде рассказал, что захотел такую маску, когда увидел видео, на котором блогер носит маску из серебра. Издание отмечает, что на четыре тысячи долларов можно приобрести более миллиона медицинских масок.

Шанкар Кураде заплатил за средство индивидуальной защиты 4 тысячи долларов Фото: REUTERS

Шанкар Кураде заплатил за средство индивидуальной защиты 4 тысячи долларовФото: REUTERS

Бизнесмен рассказал, что маска из золота оказалась лёгкой, а дышать в ней не сложно из-за отверстий. Когда его спросили об эффективности этой маски, он ответил, что не уверен в ней.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что футболист Александр Кокорин заказал себе защитную маску из крокодиловой кожи за почти 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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