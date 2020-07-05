5 Июль 2020 2020-07-05T15:12:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Главным врагом Украины является не Россия, как считают киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну, заявил сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он отметил также, что под влиянием националистов "находятся украинская политическая элита и руководство страны".

- Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами, - добавил сенатор в беседе с РИА Новости.

Цеков считает, что руководству Украины следует остановить агрессию по отношению к России и "не бряцать оружием" у российских границ.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что ВМС Украины в 2021 году примут на вооружение три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун". Два из них развернут на Чёрном море и один - на Азовском море. Об этом рассказал командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

ИСТОЧНИК KP.RU