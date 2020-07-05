В чем опасность медленной езды на трассах, объяснил эксперт

5 Июль 2020 2020-07-05T15:24:42+03:00

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поделился мнением о том, что Россия и ее автомобилисты готовы к дорогам с разрешенной скоростью 150 км час, а те ограничения, которые сейчас действуют на очень многих российских направлениях, это не только анахронизм, который достался России от прошлого, но и потенциальная опасность для автовладельцев.

«Нынешние правила достались нам с тех времен, когда автомобили комплектовались с барабанными тормозами. И для того, чтобы им остановиться, необходимо было поле размером с взлетную полосу. Приветствую предложение создать высокоскоростные дороги. И считаю, что нужно продолжать в том же направлении», - сказал специалист в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт также отметил, что и аварийность на высокоскоростных трассах низкая, потому что люди двигаются в достаточно монотонном режиме, спокойно и комфортно. А опасность движения возникает большая, когда водитель едет со скоростью 90, 110, 120 километров в час, потому что при такой скорости появляется сонливость и теряется концентрация.

Напомним, что по заявлению главы компании «Автодор» Александра Петушенко пока только несколько направлений претендуют на разрешение увеличить скоростной режим до 150 км час. Это трасса М-4 «Дон» ведущая на юг, новая дорога М-11 на Санкт-Петербург и Центральная Кольцевая Автодорога.

ИСТОЧНИК KP.RU