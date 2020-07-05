Как определить болезни по языку, рассказали эксперты
Определить возможное наличие серьезных заболеваний можно по состоянию языка. Об этом рассказали австралийские стоматологи.
Как пишет Daily Mail, эксперты заметили, что у любителей спиртных напитков и курильщиков зачастую на языке появляется белый налет, что также может быть результатом плохой гигиены полости рта.
В основном налет на языке можно устранить самостоятельно, но, если он держится до двух недель, специалисты советуют обратиться к врачу. По словам стоматологов, в данном случае следы могут указывать на поражение грибком или лейкоплакию, когда повреждены слизистые оболочки ротовой полости.
Покраснение на языке могут говорить об аллергической реакции или нехватки фолиевой кислоты в организме. При этом может воспалиться горло, и в данном случае следует обратиться к ЛОРу или терапевту. Это может быть фарингит или скарлатина.
Бугорки на языке могут появиться от острой пищи, но могут говорить и о наличии герпеса.
В случае, если язык набухает или отдельные его зоны потеряли чувствительность также желательно обратиться к врачу
ИСТОЧНИК KP.RU