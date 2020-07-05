Стоматологи назвали самые опасные для здоровья зубов привычки

5 Июль 2020 2020-07-05T15:35:05+03:00

На состояние зубов может повлиять и неправильно подобранная щетка

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Неправильно подобранная щетка или безобидные на первый взгляд повседневные привычки могут повлиять на здоровье зубов. Об этом рассказали стоматологи.

Первым делом эксперты советуют обращать внимание на жесткость зубной щетки, поскольку именно эта характеристика влияет на эмаль, и может обернуться пародонтитом.

На здоровье зубов также негативно влияют алкоголь и безалкогольные напитки, содержащие в своем составе сахар. Такое же влияние оказывает и чрезмерное употребление кофе и кофеиносодержащих напитков. Кофеин провоцирует желтизну и разрушение эмали.

Привести к болезни зубов могут привычка грызть ногти и курение. Кроме того, эрозию зубной эмали может вызвать привычка спать с открытым ртом

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ИСТОЧНИК KP.RU