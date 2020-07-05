Два разных штамма коронавируса выявили на севере Италии

5 Июль 2020 2020-07-05T16:37:12+03:00

Исследования указывают, что вирус уже был распространен в середине января

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Ученые выявили два разных штамма коронавирусной инфекции на Севере Италии, в области Ломбардия, которая ранее стала эпицентром локальной вспышки COVID-19.

Как передает агентство ANSA, штамм, выделенный в Бергамо, одном из самых пострадавших от коронавируса городов, отличается по «генетической последовательности и ряду характеристик» от вызвавшего вспышку эпидемии в районе Лоди и Кремоны.

Проведенные исследования говорят о том, что вирус уже был распространен в середине января, однако выявления так называемого первого пациента с коронавирусом произошло 21 февраля.

«Это удалось выяснить благодаря обнаружению антител у некоторых людей, которые возникли уже в начале года», - уточнил директор отделения вирусологии больницы «Сан-Маттео» в Павии профессор Фаусто Балданти.

Напомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолию Альтштейн рассказывал «КП», почему вторая волна коронавируса все-таки возможна. Специалист также отметил, что штаммов коронавируса может быть, сколько угодное, даже тысяча, все зависит от активности вирусологов. Однако варианты вируса по генотипам или по антигенным свойствам действительно могут включать большое количество таких штаммов. «Вирусы – очень изменчивые создания», - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU