Не панацея: Лекарство, которое скупал Трамп, снизит тяжесть болезни, но не вылечит от коронавируса

5 Июль 2020 2020-07-05T16:25:27+03:00

Эксперт отметил, что препарат помог при лихорадке Эбола и эффективен при вирусном гепатите С Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию Николай Александрович Крючков объяснил, в чем выражается улучшение процесса восстановления пациентов больных коронавирусом после приема нашумевшего препарата Ремдесивир, мировые запасы которого практически скупил Дональд Трамп несколько дней назад.

«Первое – это снижение смертности. Это самое важное. Второе – снижение сроков госпитализации. И третье – снижение процентов перешедших на ИВЛ или на более тяжелую терапию», - объяснил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что Ремдесивир это оригинальный лекарственный препарат, производящийся и разработанный американской компанией, которая сейчас лицензирует производство по всему миру либо выпускает препарат самостоятельно. Николай Крючков также напомнил, что препарат не является новым на рынке, но впервые используется при лечении коронавируса. Он дал положительные результаты при лечении лихорадки Эбола и вирусном гепатите С.

Эксперт по лекарственным препаратам отметил, что Ремдесивир – это не панацея от нового вируса, но он вполне может снизить тяжесть болезни.

Напомним, ВОЗ усомнилась в том, что препарат Ремдесивир подходит в качестве лекарства от коронавируса. Но несмотря на это президент США приказал скупить его по всему миру для свой страны. В Штатах применение этого препарата для лечения больных коронавирусом уже одобрили.

ИСТОЧНИК KP.RU