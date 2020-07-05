Женщина пыталась доказать свою правоту, используя пса, как нунчаки

5 Июль 2020 2020-07-05T15:59:51+03:00

Участница ДТП в Канаде сделала оружие из собаки, которую она вытащила за поводок из чужой машины [видео]

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Полиция Канады проводит расследование обстоятельств аварии, во время которой женщина вытащила за поводок щенка из чужой машины и использовала его как нунчаки, что бы отбиваясь от хозяйки этого пса

«Ссора началась после того, как две женщины в одном автомобиле поссорились с двумя женщинами во втором автомобиле по поводу того, что им перекрыли проезд», - сообщила полиция Галифакса, где произошел этот инцидент.

На видео с видеорегистратора можно увидеть, как участница ДТП забирает собаку у ее владельца, прежде чем избить женщину по голове ее собственным питомцем.

Когда хозяйка пыталась вернуть свою собаку, женщина размахивала испуганным животным, пытаясь попасть по голове владельца. Отчаянно крича, хозяйка пытается схватить щенка, но его продолжают качать за шею, в конце концов хлеща хозяйку другим концом поводка, женщина отпустила собаку отпускает его, прежде чем уйти.

При этом, когда прибыла полиция, ни одна из женщин не хотела выдвигать обвинения в нападении. Однако, после распространения видео в социальных сетях следователи взяли дело в свои руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788806" frameborder="0"></iframe> В Канаде одна из участниц ДТП пыталась доказать свою правоту, используя чужого пса, как нунчаки..

ИСТОЧНИК KP.RU