Семейная ссора на Украине привела к серьезному пожару

5 Июль 2020 2020-07-05T16:21:43+03:00

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В воскресенье, 5 июля, в украинском городе Новая Каховка загорелся жилой многоквартирный дом

Как сообщают очевидцы, пожар произошел в доме на улице Букина 20. По предварительны данным, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджёг квартиру на 5 этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788807" frameborder="0"></iframe> В украинском городе Новая Каховка горит жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU