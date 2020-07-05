Семейная ссора на Украине привела к серьезному пожару
По предварительным данным, сожитель поджёг квартиру на 5 этаже
Семейная ссора на Украине привела к серьезному пожаруФото: Кадр видео
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В воскресенье, 5 июля, в украинском городе Новая Каховка загорелся жилой многоквартирный дом
Как сообщают очевидцы, пожар произошел в доме на улице Букина 20. По предварительны данным, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджёг квартиру на 5 этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.
В украинском городе Новая Каховка горит жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU