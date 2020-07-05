«Сильная атака коронавируса»: Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле

5 Июль 2020 2020-07-05T16:43:33+03:00

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в стране в связи с «сильной атакой» коронавирусной инфекцией, и заявил о необходимости принять дополнительные ограничительные меры

«Мы центре возобновившейся атаки коронавируса, очень сильной атаки, которая увеличивается и распространяется по всему миру и также здесь (…) Мы находимся в экстренной ситуации» - заявил глава израильского правительства на заседании кабмина.

По словам Нетаньяху, в такой ситуации невозможно позволить осуществлять законодательство в парламенте так, «как будто все нормально».

В данный момент в Израиле резко растет число зараженных коронавирусом, и в субботe, 4 июля, был обновлен антирекорд. За сутки в стране подтвердили 1 131 новых случаев, тогда как в апреле заболеваний почти не было.

Нетаньяху отметил, что новая волна заболеваемости коронавирусом бросает вызов системе здравоохранения страны, и в данной ситуации, могут быть приняты дополнительные меры помимо тех ограничений, которые уже были введены ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU