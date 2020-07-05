2020-07-05T17:13:17+03:00
Политика

США провели учения в Южно-Китайском море с двумя авианосцами и бомбардировщиком

Американские военные заявили о намерении «продемонстрировать приверженность безопасности и стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США провели военные учения в Южно-Китайском мореСША провели военные учения в Южно-Китайском мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США провели военные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходили с участием стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, а также авианосцев Nimitz и Ronald Reagan. Об этом рассказало Тихоокеанское командование ВВС США.

«B-52 провел 28-часовую миссию, чтобы продемонстрировать приверженность Индо-Тихоокеанского командования ВС США безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Пентагон выразил обеспокоенность планами Китая провести учения в Южно-Китайском море. В Минобороны Штатов подчеркнули, что район, где Поднебесная намерен проводить свои маневры, охватывает спорные воды и территорию, поэтому ведомство заявило о намерении внимательно следить за ситуацией в регионе. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон не позволит Пекину считать Южно-Китайское море частью своей империи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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