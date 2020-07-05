2020-07-05T17:46:16+03:00
В мире

Пациент с признаками бубонной чумы госпитализирован в Китае

В китайском городе Баяннаоер объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пациент с признаками бубонной чумы выявлен в КитаеПациент с признаками бубонной чумы выявлен в КитаеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая госпитализировали пациента с подозрением на бубонную чуму.

Как передает агентство Синьхуа, в хошуне Урад-Чжунци, в городе Баяннаоер, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Население просят соблюдать меры безопасности

Напомним, 1 июля в Монголии объявили карантин после того, как выявили два случая заражения бубонной чумой. Перед заражением оба инфицированных, мужчина и женщина, съели сырое мясо сурка, которое, возможно, и стало источником инфекции. Власти страны приняли решения усилить контроль на границе с Россией и Китаем.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора России сообщили, что вспышка бубонной чумы в Монголии не представляет опасности для нашей страны, поскольку заболевание зарегистрировали в Ховдинском аймаке, который не граничит с Республикой Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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