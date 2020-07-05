Зеленский заявил, что не простит тех, кто "забрал" Крым

5 Июль 2020 2020-07-05T18:43:08+03:00

Президент Украины в своей торжественной речи для моряков отметил, что страна является мощной морской державой уже в настоящее время несмотря ни на что

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Украинский президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Одессе в честь Дня Военно-морских сил Украины сказал речь, в которой отметил, что никогда не простит тех, кто "забрал" Крым.

«И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому» — заявил президент Украины.

При этом Владимир Зеленский не упомянул и даже не намекал на конкретные имена.

Президент также пообещал оказать финансовую поддержку морякам украинского флота. Зеленский отметил, что они являются «образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины», а сама страна морской державой не в воспоминаниях прошлого, а в настоящем и ближайшем будущем.

Напомним, полуостров вернулся в состав России после референдума в 2014 году. Большинство жителей Крыма поддержали это решение. Президент Владимир Путин в недавнем интервью. сказал, что украинцы были и остаются для России братским народом на века, а прошедший в Крыму референдум является высшей степенью проявления демократии. Также глава государства отметил, что Россия не ругалась Украиной, а всего лишь разошлась во мнениях с официальным Киевом.

ИСТОЧНИК KP.RU