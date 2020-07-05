Полиция Австрии задержала второго подозреваемого в убийстве россиянина
В воскресенье, 5 июля, полиция Австрии задержала второго человека подозреваемого в убийстве в Герасдорфе россиянина, просившего убежища.
Как передает Австрийское агентство печати со ссылкой на решение суда, задержан был мужчина, который ранее выступал в качестве свидетеля.
Напомним, как писал сайт kp.ru, убийство произошло в субботу, 4 июля. В тот день в Герасдорфе, расположенном близ Вены, был застрелен 43-летний гражданин России, который просил убежища в стране. В ходе розыска в городе Линце был задержан 47-летний предполагаемый убийца, который также является российским гражданином.
Следователи выясняют обстоятельства убийства. По данным телеканала OE24, следствие исходит из того, что убийство было заказным.
Как сообщает агентство ТАСС, в российском посольстве в Австрии сообщили, что обращения в связи с заявлениями об убийстве россиянина не поступали.
В Австрии убили россиянина, предполагаемый убийца задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU