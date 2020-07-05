Доктор Мясников рассказал об опасности лесных грибов

5 Июль 2020 2020-07-05T18:33:23+03:00

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Российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о «мифах» про лесные грибы, а также про то, как они могут быть опасны для организма.

По словам доктора, он сам всю жизнь собирал грибы и очень долго верил, что это ценный пищевой продукт, однако потом задумался, почему нигде лесные грибы практически не собирают, а предпочитают выращивать шампиньоны. «Стал про них читать и понял, что почти всё про грибы у нас - очередной миф!», - написал он в своем Instagram.

Мясников отметил, что белков в этом лесном продукте только, «да и те усваиваются крайне плохо» из-за высокого содержания в грибах хитина», то есть тельца насекомых, которые являются защитой для грибов. Калорий мало также мало от 30 ккал на 100 грамм

Что касается витаминов, то в грибах они есть, как и во всех овощах, но исчезают при термической обработке погибают.

«А вот всё вредное в почве и воде гриб впитывает — и соли тяжёлых металлов, минералы, и не только нам полезные! (Это как лимфоузлы в теле, те тоже исполняют функцию своеобразных фильтров)», - пояснил эксперт и сразу же подчеркнул, что именно потому их везде и выращивают искусственно, поскольку можно контролировать состав почвы и воды, а «на химзаводе в ста километрах от дубовой рощи произошёл выброс, это всё скопилось в тучку, она «налилась» и пролилась потом дождём над этой самой рощицей (…) А мы потом это едим», - подчеркнул он.

«Вот и получается, что едим мы колоссальное количество животных «насыщенных» жиров и хитин, который впервые и выделили-то из лапок тарантулов, только потом в грибах нашли. И это в лучшем случае, в худшем — плюс вся таблица Менделеева!», - заключил специалист

ИСТОЧНИК KP.RU