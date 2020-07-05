Названы российские регионы, где будет жарче +40
Специалисты Гидрометцентра сообщают об аномальной жаре ближайшие три дня в нескольких регионах России
Пятого, шестого и седьмого июля воздух прогреется до плюс 35-40 градусов в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, а также Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях столбики термометров покажут плюс 39-40 градусов.
В те же дни температура воздуха поднимется до плюс сорока градусов в Саратовской области. В Ростовской следует ждать температуру выше плюс 40-41 градус по Цельсию. В Астраханской области прогнозирует до плюс 42, в Калмыкии - до плюс 43.
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Башкортостане, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях.
Напомним, 3 июля россиян предупредили о температурных аномалиях. По прогнозам синоптиков до 13 июля средняя температура в некоторых регионах будет превышать норму на шесть градусов
ИСТОЧНИК KP.RU