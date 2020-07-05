2020-07-05T19:30:02+03:00
В мире

Последний обвиняемый по делу Джорджа Флойда экс-полицейский выпущен под залог

Суд над бывшим правоохранителями должен начаться в марте 2021 года
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Из тюрьмы освободили последнего из четырех бывших полицейских, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Место Ту Тао покинул под залог.

Ранее под залог освободили бывшего полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда. Обвиняемому пришлось заплатить 1,25 миллион долларов. Позже под залог отпустили еще двух проходящих по делу - Александер Куэнг и Томас Лейн.

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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