Последний обвиняемый по делу Джорджа Флойда экс-полицейский выпущен под залог
Из тюрьмы освободили последнего из четырех бывших полицейских, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Место Ту Тао покинул под залог.
Ранее под залог освободили бывшего полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда. Обвиняемому пришлось заплатить 1,25 миллион долларов. Позже под залог отпустили еще двух проходящих по делу - Александер Куэнг и Томас Лейн.
«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?
ИСТОЧНИК KP.RU
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