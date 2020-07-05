2020-07-05T19:38:09+03:00
Политика

Зеленского и его супругу уличили в уклонении от уплаты налогов

По данным журналистов, ранее принадлежавших украинскому президенту и его жене компании не выплачивали налоги в полном объеме
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Зеленского и его супругу уличили в уклонении от уплаты налоговЗеленского и его супругу уличили в уклонении от уплаты налоговФото: REUTERS
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Организации, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому, могли уклоняться от уплаты налогов. К такому выводу журналисты пришли после расследования о бизнесе глава государства.

Финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 компаний, которыми владели украинский лидер или его супруга, резко снизили число сотрудников в 2014 году, после начала вооружённого конфликта в Донбассе. По ее словам, речь идет об официальном оформлении сотрудников. В итоге Зеленский с женой не выплачивали налоги в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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