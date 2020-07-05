5 Июль 2020 2020-07-05T19:51:25+03:00

Россиянка в Таиланде убила годовалую дочь и накрыла ее тело вырванным из пола унитазом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В тайском городе-курорте Паттайя расследуют годовалой девочки. Подозреваемой в этом деле стала ее 33-летняя россиянка. По версии полиции, женщина убила свою дочь, а после пыталась покончить жизнь самоубийством.

Местные жители обнаружили женщину с травмами. Спасателям, прибывшим на место происшествия, она заявила, что ее избил муж, однако хозяин комплекса сообщил, что женщина жила без мужа, а только с дочерью, что вызвало подозрения.

Полиция ворвалась в квартиру женщины и обнаружила, что комната и ванная были в беспорядки, а в ванной комнате лежал труп ее дочери, которой было всего один год и семь месяцев. По данным полиции, девочка была избита, а ее тело было покрыто полотенцами и вырванным из пола ванной унитазом.

Полиция также обнаружила два пакета с подозрительным белым порошком, предположительно нелегальными наркотиками. Правоохранительные органы также изучат записи камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU