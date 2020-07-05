2020-07-05T20:07:25+03:00
Общество

В Совфеде оценили американский аналог ракетных двигателей РД-180

Ранее компания United Launch Alliance сообщила о получении первого ракетного двигателя BE-4
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон НоводережкинВладимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин
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Созданная в США замена российскому двигателю РД-180 не окажет существенного влияния на российскую промышленность, и не скажется на российском бюджете. Такую оценку ракетному двигателю BE-4 дал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», - передает агентство «Интерфакс» слова сенатора.

Джабаров считает, что рано или поздно это бы произошло, потому что США «к этому шли». По его словам, космос является той «сферой», в которой «всё равно в одиночку нечего делать».

Консорциум United Launch Alliance (ULA) заявил, что недавно получил от американской компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan Centaur. При этом ранее сообщалось США продолжат покупать российские ракетные двигатели РД-180, которые используются на ракете-носителе Atlas V, «как минимум до 2023 – 2024».

ИСТОЧНИК KP.RU

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