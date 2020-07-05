Индия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом

5 Июль 2020 2020-07-05T22:33:25+03:00

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К вечеру воскресенья, 5 июля, Индия опередила Россию по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и заняла в этом антирейтинге третье место.

Как передает телеканал NDTV со ссылкой на данные о количестве инфицированных в разных штатах страны, число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в Индии составило около 690 тысяч человек, тогда как в России инфицировано чуть более 681 тысяч.

Лидером по числу заболевших по-прежнему остаются Соединенные Штаты, где по последним данным подтвердили уже более 2,9 миллиона случаев заражения. При этом США несколько дней подряд бьёт антирекорд по количеству инфицированных - за сутки в стране выявляют более 50 тысяч новых случаев. На втором месте расположилась Бразилия, где коронавирусом заболели более 1,5 миллиона человек.

Как писал сайт kp.ru, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на воскресенье, 5 июля, количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире составляет 11 125 245

ИСТОЧНИК KP.RU