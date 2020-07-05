Опасность вспышки бубонной чумы для россиян оценил эксперт

5 Июль 2020 2020-07-05T22:07:30+03:00

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В восточных странах возникновение очагов бубонной чумы является делом привычным, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться. Однако и в России это заболевание возникает регулярно в определённых регионах. Так специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов прокомментировал опасность бубонной чумы для россиян после вспышки заболевания в Китае и Монголии.

«Китай и Монголия - это тысячелетние природные очаги чумы, так же как наши Иркутская область, Алтай, Тува. Это в природе всегда так было, есть и думаю, что будет от Чингисхана и так далее. Поэтому ничего в этом удивительного нет», - рассказал специалист в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, ничего страшного в этом нет, а в очаге заражения «всех провакцинируют, и там будет истинный карантин». Он уточнил, что в странах вводят «реальный карантин» с привлечением войск.

Напомним, первые случаи заражения бубонной чумой выявили в Монголии 1 июля. Перед заражением оба заболевших, мужчина и женщина, съели сырое мясо сурка, которое могло стать источником инфекции. Власти страны объявили карантин и усилили контроль на границе. 5 июля заболевание подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, где позже объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай заявили, что вспышка бубонной чумы в Монголии не представляет опасности для России, поскольку заболевание зарегистрировали на территории, не граничащий с нашей страной.

ИСТОЧНИК KP.RU