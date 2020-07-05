2020-07-05T22:26:12+03:00
Спорт

В Германии подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная

Речь идет о письменных показаниях по допинговым делам бывших биатлонисток
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельнаяВ Германии подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельнаяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подпись бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями для Международного олимпийского комитета (МОК) по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой. Об этом сообщили эксперты немецкого издания Der Spiegel.

Согласно данным издания, в одном из цифровых заключений медиков один и тот же файл с изображением подписи Родченкова был вставлен в два разных документа с письменными показаниями. На остальных семь документов стояла поддельная подпись экс-директора московской антидопинговой лаборатории

«Когда защита выразила сомнения в подлинности подписей в первый же день слушаний в CAS в марте, МОК в течение 24 часов предоставил новый аффидевит от Родченкова, но это не объясняет, как были получены подписи в других документах», - говорится в издании.

Напомним, что в начале марта Спортивному арбитражному суду (CAS) рассматривал дело дисквалифицированных российских спортсменок. Международная компания Group-IB, расследующая киберпреступления, заявила, что подписи Родченкова на всех главных доказательствах по делу биатлонисток вставлены туда из другого документа.

CAS потребовал у МОК предоставить объяснения в течение суток, после чего Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду нотариально заверенное заявление, в котором Родченков подтверждает подлинность всех своих подписей

ИСТОЧНИК KP.RU

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