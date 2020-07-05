2020-07-06T00:18:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

Общее число жертв болезни с начала эпидемии в столице увеличилось до 3 975 человек
Юлия КЕКОВА
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В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусомВ Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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В Москве за сутки умерли еще 22 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее число жертв болезни с начала эпидемии в столице увеличилось до 3 975 человек. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

Тем временем, в России по последним данным врачи диагностировали коронавирус у 681 251 человека, 10 161 пациент скончался от заболевания, еще 450 750 вылечились.

Ранее сайт kp.ru писал, что 239 ученых из 32 стран просят Всемирную организацию здравоохранения признать значительным фактором распространения covid-19 факт передачи инфекции через мельчайшие частицы в воздухе.

Однако в организации придерживаются другого мнения - коронавирус, как правило, распространяется через более крупные капли, способные выделяться из дыхательных путей инфицированного при кашле или чихании, в том числе при попадании небольших частиц на не зараженного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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