"Вращался и смотрел на меня": хозяйка 12 минут стирала кота в машинке с горячей водой
В Австралии животное чудом выжило после экстремального "купания"
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В австралийском городе Маручиодора кот выжил, проведя более 10 минут в работающей стиральной машинке с горячей водой и стиральным порошком.
Сообщается, что животное оказалось случайно заперто внутри барабана из-за своего любопытства и невнимательности хозяев.
Кот бирманской породы по кличке Оскар был обнаружен только спустя достаточно продолжительно время - 12 минут с момента начала стирки, пишет Daily Mail.
ИСТОЧНИК KP.RU