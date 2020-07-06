"Вращался и смотрел на меня": хозяйка 12 минут стирала кота в машинке с горячей водой

6 Июль 2020 2020-07-06T00:04:58+03:00

В Австралии животное чудом выжило после экстремального "купания"

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В австралийском городе Маручиодора кот выжил, проведя более 10 минут в работающей стиральной машинке с горячей водой и стиральным порошком.

Сообщается, что животное оказалось случайно заперто внутри барабана из-за своего любопытства и невнимательности хозяев.

Кот бирманской породы по кличке Оскар был обнаружен только спустя достаточно продолжительно время - 12 минут с момента начала стирки, пишет Daily Mail.

ИСТОЧНИК KP.RU