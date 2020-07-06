ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям против России. Об этом сообщил командующий флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
По словам главкома, которые приводит газета "Думская", украинская сторона не теряет надежды "вернуть" Крым себе, хотя командование флота и осознает, что война с Российской Федерацией ни к чему хорошему не приведет.
- Возможно, будет много потерь - и наших бойцов, и даже гражданского населения, - отметил Неижпапа.
Также в Киеве оценивают вероятность атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.
- Наши подразделения готовятся к таким возможным действиям. Все планы пока раскрыть не могу, но вот вам небольшой факт: дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там тогда и видно будет, - грозно подытожил Неижпапа.
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией по итогам референдума 2014 года, Киев перекрыл подачу пресной воды из Днепра на полуостров по Северо-Крымскому каналу. В настоящее время Крым полностью обеспечивается пресной водой из собственных источников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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