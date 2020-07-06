2020-07-06T01:32:34+03:00
Происшествия

В Москве суд рассмотрит ходатайство об аресте замминистра науки Лукашевич

Сама Марина Лукашевич не считает себя виновной
Юлия КЕКОВА
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Марина Лукашевич. Фото: minobrnauki.gov.ruМарина Лукашевич. Фото: minobrnauki.gov.ru
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Тверской суд Москвы в понедельник, 6 июля, рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова за аферу на 40 миллионов рублей.

Инициатива от следствия о заключении обвиняемых в нарушении закона поступила еще 3 июля, однако в суде решили отложить ее рассмотрение до следующей недели. До 6 июля фигурантам дела продлено задержание до этого момента, рассказали в суде ТАСС.

Судебные заседания по рассмотрению ходатайств назначены на 15:00 по мск.

Ранее сайт kp.ru писал, что стало известно о задержании Лукашевич. Ее подозревают в совершении преступления, которое могло привести к исчезновению порядка 40 миллионов бюджетных денег, выделенных для ремонта в интересах министерства.

- В 2016 году Лукашевич заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки. Выяснилось, что она подделала отчеты о выполненной работе. На то момент работу принимал сообщник подозреваемой, - пояснили "Комсомолке" в Главном следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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