Русскоговорящих учителей за рубежом планируют объединить единой соцсетью

6 Июль 2020 2020-07-06T01:56:15+03:00

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Русскоговорящих учителей находящихся за рубежом планируют объединить специальной единой социальной сетью. Старт программы запланирован на сентябрь, сообщили в Россотрудничестве.

К созданию такой платформы общения подтолкнул международный конкурс педагогического мастерства учителей русских школ "Закачай знания!", рассказали "Известиям" в ведомстве.

Благодаря такому сервису у учителей появится возможность в личном общении и обмене практиками на расстоянии. Еще одной целью проекта является привлечение иностранных студентов для обучения в РФ по разным направлениям.

Сообщается, что всего в сети смогут зарегистрироваться до полумиллиона уникальных пользователей из Европы, Азии и стран СНГ. Это связано с тем, что на данный момент за пределами России находится около 3 тысяч русских школ.

Программа соцсети предложит русскоговорящим педагогам общение в онлайн-формате и проведение различных вебинаров. К слову, в педагогическом сообществе инициативу также поддерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU