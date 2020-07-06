Русскоговорящих учителей за рубежом планируют объединить единой соцсетью
Русскоговорящих учителей находящихся за рубежом планируют объединить специальной единой социальной сетью. Старт программы запланирован на сентябрь, сообщили в Россотрудничестве.
К созданию такой платформы общения подтолкнул международный конкурс педагогического мастерства учителей русских школ "Закачай знания!", рассказали "Известиям" в ведомстве.
Благодаря такому сервису у учителей появится возможность в личном общении и обмене практиками на расстоянии. Еще одной целью проекта является привлечение иностранных студентов для обучения в РФ по разным направлениям.
Сообщается, что всего в сети смогут зарегистрироваться до полумиллиона уникальных пользователей из Европы, Азии и стран СНГ. Это связано с тем, что на данный момент за пределами России находится около 3 тысяч русских школ.
Программа соцсети предложит русскоговорящим педагогам общение в онлайн-формате и проведение различных вебинаров. К слову, в педагогическом сообществе инициативу также поддерживают.
ИСТОЧНИК KP.RU