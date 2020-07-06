2020-07-06T01:38:11+03:00
Общество

В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам

Инициативу поддержал ЦБ РФ
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволит использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг.

Отмечается, что регулятор уже поддержал предложенную инициативу.

Предполагается, что водительские удостоверения можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тысяч рублей через почту. Кроме всего этого планируется сделать возможным обмен валюты на сумму до 100 тысяч рублей. Об этом в Банке России рассказали "Известиям."

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России планируют предоставлять банковские услуги по водительским правам
Русскоговорящих учителей за рубежом планируют объединить единой соцсетью
ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией
В Москве суд рассмотрит ходатайство об аресте замминистра науки Лукашевич
"Вращался и смотрел на меня": хозяйка 12 минут стирала кота в машинке с горячей водой
В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом
Умер Владимир Трошкин, серебряный призер Евро-1972 в составе сборной СССР по футболу
Букмекеры оценили шансы Канье Уэста стать президентом США
Ученые из 32 стран призывают ВОЗ признать факт передачи коронавируса по воздуху
Питерский "Зенит" обыграл "Краснодар" 4:2, став в шестой раз чемпионом России
В Германии подтвердили, что подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная
Опасность вспышки бубонной чумы для россиян оценил эксперт
Индия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом
Зеленский приказал «полностью» оснастить украинский флот ракетным вооружением
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии во всем мире задолго до начала пандемии
Бубонная чума: в районе Китая объявлен третий уровень опасности
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн
В Совфеде оценили американский аналог ракетных двигателей РД-180
Россиянка в Таиланде убила годовалую дочь и накрыла ее тело вырванным из пола унитазом
Зеленского и его супругу уличили в уклонении от уплаты налогов
Последний обвиняемый по делу Джорджа Флойда экс-полицейский выпущен под залог