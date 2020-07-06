ВМФ получит около 40 кораблей и судов в 2020 году
Военно-морской флот России получит около 40 кораблей и судов различных классов. Он войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал главком адмирал Николай Евменов.
- Всего в состав флота в 2020 году будут приняты около 40 кораблей и судов. Это показатель того, что в нашей стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения, - отметил Евменов в интервью "Красной звезде".
Также он добавил, что все экипажи новых кораблей уже прошли подготовку в объединенном учебном центре ВМФ и разработали программы с учетом эксплуатации новой техники и вооружения.
- За зимний период обучения на воду спущены очередные серийные корабли океанской зоны - корвет "Ретивый" и фрегат "Адмирал Головко, - рассказал главком.
Также он добавил, что в сегменте надводных кораблей сделана ставка на оснащение фрегатами нового поколения проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Второй фрегат этого проекта "Адмирал Касатонов" завершает испытания.
ИСТОЧНИК KP.RU