6 Июль 2020 2020-07-06T03:12:29+03:00

ВМФ получит около 40 кораблей и судов в 2020 году Фото: Александр КОЦ

По словам главкома, экипажи новых кораблей уже прошли подготовку в объединенном учебном центре ВМФ

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Военно-морской флот России получит около 40 кораблей и судов различных классов. Он войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал главком адмирал Николай Евменов.

- Всего в состав флота в 2020 году будут приняты около 40 кораблей и судов. Это показатель того, что в нашей стране эффективно реализуется программа военного кораблестроения, - отметил Евменов в интервью "Красной звезде".

Также он добавил, что все экипажи новых кораблей уже прошли подготовку в объединенном учебном центре ВМФ и разработали программы с учетом эксплуатации новой техники и вооружения.

- За зимний период обучения на воду спущены очередные серийные корабли океанской зоны - корвет "Ретивый" и фрегат "Адмирал Головко, - рассказал главком.

Также он добавил, что в сегменте надводных кораблей сделана ставка на оснащение фрегатами нового поколения проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". Второй фрегат этого проекта "Адмирал Касатонов" завершает испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU